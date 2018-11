Dass Micaela Schäfer (35) kein Problem mit nackter Haut hat, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Als Deutschlands berühmt-berüchtigtstes Erotik-Model zeigt sie sich am liebsten in knappen Outfits oder verzichtet bei der ein oder anderen Gelegenheit auch gerne komplett auf Kleidung. Als sie kürzlich bei einem Abi-Ball in Österreich auflegte und dabei blank zog, war der Schulleiter allerdings außer sich. Mica kann die ganze Aufregung aber gar nicht verstehen. Sie wirft dem Direktor vor, Frauen nicht als gleichberechtigt zu betrachten.

Verbirgt sich hinter dem Strip also tatsächlich eine politische Botschaft? Der Österreicher regte sich nach dem textilfreien Auftritt der Beauty auf: Seine technische Lehranstalt wolle das Frauenbild nicht auf Sexualität reduzieren. Bei dieser Aussage platzte der 35-Jährigen dann der Kragen. "Gerade von jemandem, der die 'Technikerinnen von morgen' ausbilden möchte, der die Frau als gleichberechtigt und frei in ihren Entscheidungen anerkennt, hätte ich eine andere Reaktion erwartet", schimpfte Mica im RTL-Interview. Sei entscheide sich im Umgang mit ihrem Körper ganz frei und lasse sich dabei eben nicht von gestrigen oder gesellschaftlich diktierten Frauenbildern leiten.

Auch bei ihrem On-Off-Freund Felix Steiner (33) dürfte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin mit dieser Aktion angeeckt sein. Der betonte erst kürzlich im Promiflash-Interview, dass ihm die Freizügigkeit der DJane ein Dorn im Auge sei. Wenn sie das ändern würde, würde es auch mit einem Partner klappen, erklärte er.

WENN.com Micaela Schäfer bei einem Event in Berlin

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer im Oktober 2018

Becher/WENN.com Micaela Schäfer und Felix Steiner auf einer Party in Hamburg

