Zehn Jahre Olivia Jones-Bar! Am Dienstagabend gab es auf der Großen Freiheit in Hamburg einen besonderen Anlass zum Feiern: Drag-Queen Olivia Jones (48) lud zur großen Jubiläumssause in ihre eigene Party-Oase. Im Jahr 2008 eröffnete die selbst ernannte Kult-Transe der berühmten Reeperbahn die Olivia Jones-Bar in der Parallelstraße zur großen Partymeile. Zehn Jahre später hakte Promiflash bei dem Paradiesvogel nach: Was war das Highlight in dem Jahrzehnt? "Das ist einfach die Mischung der Gäste. Für viele Gäste Hamburgs gehört es dazu, einmal in der Olivia Jones-Bar gefeiert zu haben. Und auch viele Hamburger kommen, St-Paulianer, und das ist das Unvergleichliche", verriet sie im Interview.

