Miguel Pablo ist enttäuscht von der Frauenwelt! Der YouTuber gab erst kürzlich die Trennung von seiner Freundin bekannt – und daraufhin sollen zahlreiche eindeutige Angebote in seinem Posteingang gelandet sein. Darüber kann sich der gebürtige Paderborner allerdings nicht freuen, denn die Nachrichten würden immer wieder auch von Mädels kommen, die bereits in einer Beziehung sind. In seiner Instagram-Story macht er diesen Girls nun eine krasse Ansage: "Schämt euch. Ihr habt eine Beziehung. Was wollt ihr? Fame? Geld? Oder einfach nur eine Affäre? Wenn ihr einen anderen Schw*** wollt. Dann macht Schluss und hintergeht doch nicht den Menschen, der euch liebt!"

