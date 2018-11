Webstar Lilith the Cenobite hat ein großes Ziel im Leben: Sie will die schwerste Frau der Welt werden und mit ihrem Gewicht ins Guiness-Buch der Rekorde kommen. Dieses irre Vorhaben ist für die 185-Kilo-Frau aber nicht nur reiner Zeitvertreib: Via Webcam dürfen ihre Fans der 26-jährigen Portugiesin bei den ausgiebigen Futter-Sessions zusehen – und sie bezahlen sogar für diesen Genuss! "Das ist ein Fetisch, der sich ums Essen, Vollstopfen und Zunehmen dreht. [...] Viele meiner Fans schauen zu, weil sie es mögen, dass ich zunehme”, erklärte Lilith im Interview mit der Zeitung Daily Mail.

Twitter / @lilith_cenobite Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de