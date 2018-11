Es ist wohl das am besten gehütete Geheimnis der Lochis: Die YouTuber ließen sich nach ihrer #whatislife2018-Tour zusammen mit ihrem Gitarristen einen T-Rex unter die Haut stechen. Was es mit dem Motiv auf sich hat, behielten die Twins bisher allerdings für sich. Promiflash hat bei Roman (19) und Heiko (19) nochmal genau nachgefragt – und ein paar weitere Details aus ihnen herausgekitzelt: "Am Anfang war das wie so’n kleiner Tour-Insider, so’n Running-Gag und aus Spaß wurde auf einmal Ernst..."

Getty Images; Instagram / romanlochmann Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de