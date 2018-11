Um Jens Büchner (49) steht es gesundheitlich momentan gar nicht gut: Der Schlagersänger wurde vor Kurzem in ein Krankenhaus eingeliefert – woran er leidet, ist bislang noch nicht bekannt. Jens' Zustand lässt selbst Micaela Schäfers (35) Freund Felix Steiner (33) nicht kalt – und das, obwohl sie bekanntlich alles andere als Freunde sind. In der TV-Show Das Sommerhaus der Stars waren sich die zwei Streithähne so gar nicht grün, gerieten wegen Kleinigkeiten regelmäßig aneinander. Trotz ihrer Vorgeschichte wünscht Felix dem Goodbye Deutschland-Star im Promiflash-Interview nur das Beste: "Als ich das heute gehört habe, und wenn es tatsächlich stimmt, dann kann ich nur sagen: Ich wünsche dem Jens an dieser Stelle eine gute Besserung und er soll bald wieder gesund werden."

