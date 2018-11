Die Kardashian-Jenners sind ja schon für ihre extravaganten Partys bekannt. Selbst ein Kindergeburtstag wird so richtig groß aufgezogen. Da bildet der zweite Geburtstag der kleinen Dream natürlich keine Ausnahme. Das Töchterchen von Rob (31) wird mit einer niedlichen Feen-Party überrascht. Dafür wird das Wohnzimmer kurzerhand in einen verzauberten Märchenwald verwandelt und das Geburtstagskind mit einem zuckersüßen Tüllkleid in eine Fee.

