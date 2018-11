Jetzt meldet sich Jens Büchners (49) Ex zu Wort! Seit einiger Zeit ist bekannt, dass es um den Kultauswanderer gar nicht gut stehen soll. Er wird aktuell in einem Krankenhaus behandelt. Dass sein Zustand kritisch ist, deutete sich schon in einem wütenden Statement von Ehefrau Daniela (40) an. Jetzt schockierte seine Verflossene, Jennifer Matthias, mit einem dramatischen Posting auf Facebook, in dem sie sich zu Jens' Gesundheitslage äußert: "Jens liegt im Sterben! Ich ‘durfte’ zweimal zu ihm ins Krankenhaus. Er hat es sich gewünscht und es war für mich eine Selbstverständlichkeit."

