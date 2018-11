Nasse Füße für Herzogin Meghan (37)! Beim Festival of Remembrance am 10. November zeigte sich die werdende Mutter zusammen mit dem Rest der königlichen Familie in der Royal Albert Hall in London. Statt die Menge jedoch mit ihrem stilvollen Outfit zu begeistern, lieferte sich die ehemalige Schauspielerin mal wieder ein kleines Mode-Malheur. Auf Meghans rechten Fuß entdeckten Royal-Fans unschöne und zuerst undefinierbare Flecken – woraufhin auf Twitter die wildesten Spekulationen über die Herkunft der Kleckse aufkamen. Doch eine Erklärung fand sich schnell: An dem Tag hatte es einfach nur stark geregnet – die Herzogin war also wahrscheinlich einfach lediglich in eine Pfütze getreten.

