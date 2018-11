Bald wird es wieder spannend für alle Game of Thrones-Fans! Nach monatelangem Warten steht nun endlich fest: Die achte – und letzte – Staffel der Erfolgsserie flimmert ab April 2019 über die Bildschirme. Während die Aufregung für die Fans der Fantasy-Reihe kaum noch auszuhalten ist, teasert der Regisseur David Nutter sein Werk schon mal mächtig an: Er verspricht ein "schockierendes" Serienfinale!

"Spektakulär, inspirierend, befriedigend", so beschreibt David die neue Season auf der Plattform Reddit. Die Zuschauer sollten sich auf so einiges gefasst machen: Nicht nur verschärft sich die ständige Bedrohung durch die Weißen Wanderer, auch der Kampf um den Eisernen Thron wird in die nächste Runde gehen. "Ich garantiere, dass es viele Überraschungen und Schockmomente geben wird, aber es wird natürlich alles sehr spannend", erklärt er.

Für die Schauspieler war der Abschied von dem TV-Epos wohl genauso schwer, wie er für die Fans sein wird. "Jeder merkte, dass es zu Ende ging, deshalb gab es eine richtig familiäre Stimmung zum Schluss – viele Tränen, viel Traurigkeit, aber es war sehr besonderes", verrät David.

Getty Images David Nutter bei den Directors Guild Of America Awards

Anzeige

United Archives GmbH / Actionpress Emilia Clarke in "Game of Thrones"

Anzeige

Frazer Harrison / Getty Der Cast von "Game of Thrones" bei den Emmy Awards 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de