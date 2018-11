Erst vor wenigen Wochen musste Jens Büchner (49) mit Magengeschwüren ins Krankenhaus. Der Stress um sein Fan-Café hat ihn krank gemacht. Jetzt ist der Goodbye Deutschland-Star wieder in einer Klinik. Was ihm genau fehlt, ist noch nicht klar, aber sein Zustand ist offenbar ernst. Doch statt Unterstützung bekommt seine Frau Daniela (40) von ihren Followern derzeit vor allem heftige Kritik. In ihrer Instagram-Story schießt sie nun zurück: "An all die Menschen, die mir vorhalten, ich würde die Krankheit medial ausschlachten wollen: Fahrt zur Hölle!"

