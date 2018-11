Sie passen einfach perfekt zusammen: Vor rund fünf Monaten traten YouTube-Star Dagi Bee (24) und ihr Liebster Eugen Kazakov (24) endlich vor den Altar. Nach nur zwei gemeinsamen Jahren hatte der Cutter 2017 um die Hand der Beauty-Queen angehalten. Die beiden waren sich schon damals sicher: Sie gehören für immer zusammen! Aber warum läuft es zwischen ihnen eigentlich so gut? Das verriet Dagi im Promiflash-Interview auf ihrer zweiten Pop-up-Tour in Berlin: "Unsere komplette Beziehung ist einfach sehr, sehr harmonisch und wir ergänzen uns in allem. Wir sind in allem sehr gleich, wir haben den gleichen Geschmack, wir mögen die gleichen Filme und es passt einfach.”

