In wenigen Wochen kommt das erste gemeinsame Kind von Paola Maria (25) und ihrem Mann Sascha Koslowski zur Welt. In einem YouTube-Video hat die Vloggerin ihre Fans jetzt darüber aufgeklärt, ob sie sich einen geplanten Kaiserschnitt oder eine natürliche Geburt wünscht. "Also wir haben uns jetzt für die natürliche Geburt entschieden, aber ich hab zu Sascha gesagt, sobald das Kind irgendwie in Gefahr ist, dann würden wir auch nicht zögern, einen Kaiserschnitt zu machen", verriet die werdende Mama. Ihr Liebster sieht das ganz genauso und hofft darauf, dass alles so natürlich wie möglich ablaufen kann.

