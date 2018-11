Ariana Grande (25) verabschiedet sich von ihrem Markenzeichen – dem langen Pferdeschwanz! Nachdem sie vor wenigen Wochen die Verlobung von ihrem Ex-Freund Pete Davidson (25) gelöst hatte, verarbeitete sie den Schmerz in einem neuen Song. "Thank u, next" wurde daraufhin zur Hymne aller Neu-Singles. Doch das reicht der 25-Jährigen offenbar nicht: Um endgültig ein neues Kapitel aufzuschlagen, ließ sich Ariana kurzerhand die Haare kürzen und trägt nun einen frechen Long Bob, wie ein neues Selfie auf ihrem Instagram-Account zeigte. Bei den Promiflash-Leser kam dieser Wandel mega-gut an: In einer Umfrage mit knapp 369 Teilnehmern befanden über 79 Prozent den neuen Look für gelungen. Nur bei knapp 21 Prozent fiel der Schnitt durch.

