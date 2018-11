Lafee (27) ist nicht nur zurück, sondern selbstbewusst wie eh und je! Am 16. November ist ihre siebenjährige Karrierepause endlich vorbei. Ihr Song "Kartenhaus" läutet ihr Comeback in die Charts ein und für den Musikvideodreh scheute die Sängerin, deren bürgerlicher Name Christina Klein lautet, keine Mühe. "Ich habe keinen Moment gedacht: 'Irgendwo könnte ich dran scheitern.' [...] Mit der Einstellung gehe ich halt generell an gar nichts dran, weil nichts unmöglich ist", strotzte das Teenie-Idol vor im Promiflash-Interview in der Kölner Tanzschule "tanzraum" vor Ehrgeiz und Vorfreude.

