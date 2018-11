Bela Klentze (30) entdeckt das Tanzen für sich – wie gut, dass er mit Freundin Anne-Marie Kot (28) jetzt einen echten Profi an seiner Seite hat! Im Frühjahr hat sich der Alles was zählt-Star der Herausforderung Let's Dance gestellt. Nach einigen Shows hat sich der Schauspieler allerdings so schwer verletzt, dass er operiert wurde und die Show verlassen musste. Mittlerweile ist der Serien-Hottie wieder fit und machte mit seiner neuen Freundin sogar schon das Parkett unsicher: "Ja, wir hatten gerade eine Show zusammen, unsere erste Show, und haben auch einen recht guten Platz gemacht, den zweiten Platz", verrät er stolz im Promiflash-Interview.

Bela Klentze Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de