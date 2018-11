Popstar Jennifer Lopez ist in diesem Jahr schon 49 Jahre alt geworden. Die Sängerin erstaunt ihre Fans aber immer noch regelmäßig mit ihren heißen Kurven. Vor allem ihr hart antrainiertes Sixpack ist immer wieder ein Hingucker. Den präsentiert sie nun auch in ihrem neuesten Musikvideo. In dem sexy Clip zu dem Song "Te Guste" sparte J.Lo nämlich am Stoff und präsentiert in heißen Posen ihren Traumbody.

