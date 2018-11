Was für eine Typveränderung! Gerda Lewis (26) gönnt sich zu ihrem Geburtstag ein fettes Umstyling, wie ein neues Instagram-Pic beweist: Statt mit dem altbekannten Barbie-Look erstrahlt ihr neues Ich nun mit brünetter Mega-Mähne und frechem Pony! Schon Modelmama Heidi Klum (45) hatte ihr bei Germany's next Topmodel eine dunklere Tönung verpasst. Doch damals konnte sich die Beauty damit noch nicht so recht anfreunden. Mit einer ordentlichen Haarverlängerung scheint sich Gerda nun aber mit der Farbe sichtlich wohlzufühlen. Und auch ihre Fans feiern es – und bescheren ihr zum B-Day zahlreiche Komplimente!

