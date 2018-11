Für ihre Namenswahl mussten Janni Hönscheid (28) und Peer Kusmagk (43) in der Vergangenheit ordentlich Kritik einstecken: Emil-Ocean (1) heißt der kleine Sohnemann des TV-Paares – und der Name kam zunächst bei einigen Fans so gar nicht gut an. "Es ist ja generell so, dass alles, was ungewöhnlich ist, erst einmal kritisiert wird. Von daher halte ich das jetzt nicht für das schlechteste Zeichen. Ich mein', dann ist es mal nicht der typische Name", erklärt Janni im Gespräch mit Promiflash. Wirklich gestört hätten die negativen Kommentare zwar nicht, dennoch wenden sich die stolzen Eltern im Interview mit einer klaren Botschaft an die Netz-Nörgler.

