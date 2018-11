Diesem Moment sehnen sich die Promis bei der diesjährigen Bambi-Verleihung entgegen. Zum 70. Mal wurden am Freitagabend die begehrten goldenen Statuen in Berlin vergeben. Kein Wunder also, dass zu diesem Jubiläum ein reges Treiben auf dem roten Teppich der Veranstaltung herrschte. Während die Promidamen- und Herren sich in ihren schicken Outfits mal wieder von ihrer besten Seite zeigten, konnten sie alle einen ganz besonderen Moment kaum abwarten. Im Promiflash-Interview verriet Victoria Swarovski (25) was sie als Erstes macht, wenn sie wieder zu Hause ist: "Ich ziehe mir meine High Heels aus. Das ist das Allererste, wenn ich im Hotelzimmer ankomme." Dem stimmten auch viele weitere Stars und Sternchen zu...

Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de