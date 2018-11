Deswegen kehren Janni Hönscheid (28), Peer Kusmagk (43) und ihr gemeinsamer Sohn Emil-Ocean (1) ihrer Heimat erneut den Rücken! Auch ein gutes Jahr nach der Geburt ihres ersten Sprosses kann bei der reiselustigen Familie von Langeweile keine Rede sein. Nachdem die frischgebackenen Eltern bereits im vergangenen Winter zusammen mit ihrem Baby die erste große Reise gestartet hatten, geht es auch in dieser kalten Jahreszeit wieder auf Tour. Promiflash traf die drei mitten im Aufbruchschaos und hat nachgehakt: Was ist der Grund für den erneuten Urlaub? "Wir lieben einfach spontane Roadtrips, setzen uns am liebsten einfach ins Auto und fahren los. Ohne Plan, einfach Richtung Meer und dort, wo das Wetter schön ist und die Wellen hoch sind, da werden wir einfach bleiben", verriet Peer.

