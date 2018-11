Diese Nachricht versetzt auch die Promiwelt in Entsetzen! Am Freitag machte die ARD bekannt, dass sie die erste deutsche Seifenoper Lindenstraße im Jahr 2020 nach 34 Jahren absetze. Rückläufige Zuschauerzahlen und ein unvermeidbarer Sparzwang machen diese Entscheidung laut der Verantwortlichen unvermeidbar. Während die Fans diese News erst mal verkraften müssen, konnten es auch die Stars und Sternchen bei der Bambi-Verleihung am Freitagabend nicht fassen. Im Promiflash-Interview zeigt Ex-Verbotene Liebe-Star Jana Julie Kilka (31) vor allem Mitgefühl für die treuen Zuschauer: "Das ist immer traurig, vor allem für die Fans, die einfach so viele Jahre an dieser Serie gehangen haben und keiner hat damit gerechnet, dass es jemals abgesetzt wird und dann ist es so weit."

