Was steckt wirklich hinter Evelyn Burdeckis (30) Beziehungs-Wirrwarr? Vor wenigen Tagen sorgte die Blondine für freudige Schlagzeilen: Unter einem Posting von Bachelor-Kandidatin Jessica Neufeld (24) gab sie mit einem Herzchen-Kommentar scheinbar bekannt, einen neuen Freund zu haben. In ihrem Beitrag fragte Jessi nämlich nach dem Beziehungsstatus ihrer Community – und die Antworten sollten per Emojis übermittelt werden, wobei das Herz für "vergeben" stand. Später gab es dann Entwarnung: Dieses Outing war ein Versehen. Im Promiflash-Interview verriet sie nun, wie es zu diesem Patzer kommen konnte: "Ich habe ja die ganze Zeit Jetlag. Dann war ich ja in Amerika und dann wieder in Deutschland, dann war ich halt verpeilt und ich schaue halt nie auf die Texte."

