Nach einer aktuellen Folge Grey's Anatomy, die bisher nur in den USA ausgestrahlt wurde, herrscht absoluter Ausnahmezustand. Weil Meredith Grey (Ellen Pompeo, 49) in der Ausgabe all ihre verstorbenen Liebsten aus 13 Serienjahren wiedertrifft, hoffen die Fans nur auf eines: Wird Dr. Derek Shepherd alias McDreamy jetzt wieder ein fester Bestandteil der Klinik-Show? Der begehrte Neurochirurg war bereits 2015 bei einem dramatischen Autounfall in dem Format ums Leben gekommen. Promiflash traf den ehemaligen Darsteller Patrick Dempsey (52) bei den GQ Awards in Berlin und hakte mal nach, was es mit dem aktuellen Auftritt auf sich hatte: "In der letzten Episode war ein Flashback von den Figuren zu sehen, die bei der Show dabei waren, aber bereits verstorben sind. Die Leute haben mich wie verrückt angerufen und gefragt, ob ich wirklich wieder zurück bin. Das war echt lustig", erklärte er amüsiert. Auf ein Comeback werden die McDreamy-Fangirls also weiterhin vergeblich warten müssen!

