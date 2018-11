Die deutschen Promis fühlen mit Jens Büchner (49) und seiner Familie. Der Goodbye Deutschland-Star soll sich aktuell in einem kritischen Gesundheitszustand befinden. Nachdem der Mehrfach-Papa bereits vor einigen Wochen wegen Magengeschwüren ins Krankenhaus gekommen war, befindet er sich mittlerweile wieder in einer Klinik. Was dem Lebemann genau fehlt, ist bisher nicht öffentlich bekannt. Seine Ex-Freundin und die Mutter seines Sohnes Leon, Jennifer Matthias, erklärte in einem Statement nun allerdings den Ernst der Lage: Jens liege im Sterben. Eine Nachricht, die auch die Promis schwer beschäftigt. Im Promiflash-Interview versuchte Moderatorin Eva Imhof (40), ihre Gefühle in Worte zu fassen: "Das macht mich sehr betroffen. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Ich finde das sehr tragisch für seine Familie und auch für die Kinder, die ja noch sehr klein sind." Andere Stars ließen Jens liebe Wünsche zukommen!

