Seit rund einem Jahr sind Dakota Johnson (29) und Chris Martin (41) bereits ein Paar und allem Anschein nach überglücklich miteinander! In den vergangenen Wochen spekulierten verschiedene Medien sogar, dass die Schauspielerin und der Sänger ein Baby erwarten würden. Diese Gerüchte dementierte Dakota allerdings vor Kurzem. Dennoch lassen die Shades of Grey-Darstellerin und der Coldplay-Frontman keinen Zweifel daran, dass sie ihre Zweisamkeit in vollen Zügen genießen. Das beweisen auch aktuelle Aufnahmen, die das Pärchen bei einem romantischen Abend zu zweit zeigen!

Nur selten bekommen Fans Paarfotos von Dakota und Chris zu sehen. Tatsächlich waren die ersten gemeinsamen Aufnahmen der zwei erst im Januar dieses Jahres aufgetaucht. Diese zeigten die Turteltauben zusammen am Strand von Malibu und bestätigten damit die Gerüchte um eine Beziehung der beiden. Nun konnten Paparazzi den Musiker und die Hollywood-Darstellerin freudestrahlend bei einem Date in Los Angeles ablichten: Verliebt halten die 29-Jährige und ihr Liebster auf den Bildern Händchen und scheinen aus dem Strahlen gar nicht mehr herauszukommen.

Nach der Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Gwyneth Paltrow (46) im Jahr 2014 scheint Chris inzwischen endlich wieder lachen zu können – und das obwohl die Scheidung tiefe Narben hinterlassen hat, wie der 41-Jährige vor Kurzem gestand. In Dakota scheint er nun erneut die große Liebe gefunden zu haben!

MEGA Chris Martin und Dakota Johnson in Los Angeles

Jamie McCarthy/Getty Images; Mark Ralston/AFP/Getty Images Dakota Johnson und Chris Martin

Charley Gallay/Getty Images for Entertainment Industry Foundation Chris Martin und Gwyneth Paltrow, 2014

