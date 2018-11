Wer hat Angst vor "Scary Spice"? Die Daten für die große Reunion-Tour der Spice Girls stehen fest, auch der Ansturm auf die Tickets hat bereits begonnen. Auf Victoria Beckham (44) werden die Fans beim Comeback aber verzichten müssen. Die hat jetzt unabhängig von ihren anderen Terminen auch ganz besondere Sorgen: Ende November erscheint die Autobiografie "Brutally Honest" (deutsch: brutal ehrlich) ihrer ehemaligen Bandkollegin Mel B. (43) – und die könnte es in sich haben.

Es ist kein Geheimnis, dass Mel und Victoria so ihre Schwierigkeiten miteinander haben. Seit Jahren liegen "Scary" und "Posh" im Clinch, 2016 sagte Mel über die Fashiondesignerin in einem Interview sogar, "ein bisschen was von einer Schlampe" zu haben. Wie ist das Verhältnis der beiden wirklich? "Sie sind wie Schwestern", zitiert der Mirror einen Insider. "Sie geraten aneinander, zerstreiten sich und finden wieder zusammen. Doch dieses Buch wird explosiv, deswegen befürchten Posh und ihr Team das Schlimmste." Was die Spekulationen weiter anheizt: Victoria hat das Manuskript nicht einsehen dürfen, wie ein Insider verheißungsvoll ankündigt. "Und Mel ist dafür bekannt, rumzustänkern." Zuletzt kostümierte sie sich an Halloween auf der Party von Heidi Klum (45) als Victoria.

Die Sun berichtet außerdem, Mel B würde in ihrem Buch auch gegen "Ginger Spice" Geri Horner (ehemals Halliwell) mit scharfer Munition schießen. Ein Insider geht sogar so weit zu unken, die Reunion werde nach der Veröffentlichung des Buches aller Voraussicht nach abgeblasen.

ROBYN BECK/AFP/Getty Images Mel B. in Los Angeles

Getty Images Mel B. bei der Halloween-Party von Heidi Klum 2018

Getty Images / Frazer Harrison Mel B., Emma Bunton, Melanie C., Geri Halliwell und Victoria Beckham bei der Victoria's Secret Show

