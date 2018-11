Anfang November schockten Nadine Klein (33) und Alexander Hindersmann (30) ihre Fans: Das diesjährige Bachelorette-Paar hat sich getrennt! Zudem sind bei der TV-Rosenlady zuletzt einige Kilos gepurzelt. Liegt das am Liebeskummer? In ihrer Instagram-Story hat sich die Berlinerin jetzt geäußert: "Ja, ich hab seitdem abgenommen, allerdings nur durch Stress und die ganze letzte Zeit eben. Die ganzen Tage und Wochen jetzt jüngst." Es scheint also ganz so, als würde die Trennung Nadine tatsächlich ziemlich zu schaffen machen.

