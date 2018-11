In der dritten Folge von Adam sucht Eva - Promis im Paradies erklingen überraschend ernste Töne auf der Liebesjacht Queen Atlantis! Während die 13 flirtwütigen Adams und Evas längst noch nicht vollzählig sind, gehen die nackten Boot-Bewohner bereits mächtig auf Tuchfühlung – dabei erfahren sie auch das eine oder andere intime Detail übereinander: Neuzugang Sherilyn hat ein Inhalationsgerät, das sie zum Überleben braucht.

"Ich habe Mukoviszidose! Das ist eine Lungenkrankheit, das heißt, dass der Schleim in meiner Lunge etwas zäher ist als bei den anderen. Ich muss morgens und abends inhalieren", gesteht das 1,60 Meter große Nesthäkchen der Kuppel-Kandidaten vor den laufenden RTL-Kameras. "Als ich geboren wurde, war die Lebenserwartung bei 20 Jahren ungefähr, aber jetzt ist es eigentlich schon so, dass man 60 oder 70 wird", erläutert die 21-Jährige ihre Stoffwechselerkrankung gegenüber den übrigen TV-Nackedeis.

Die Adams und Evas nehmen das schwere Schicksal ihrer Mitstreiterin sehr unterschiedlich auf. Während Jan Sokolowsky die Rüdersdorferin geradezu ausfragt, ergreift Gina-Lisa Lohfink (32) die Flucht. "Sie ist so goldig und so süß und so fröhlich – warum hat sie so etwas? Warum kann der liebe Gott ihr das nicht wegmachen? Ich will, dass sie gesund ist", weinte die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin.

MG RTL D Sherilyn, "Adam sucht Eva"-Kandidatin

MG RTL D Jan Sokolowsky bei "Adam sucht Eva"

MG RTL D Sherilyn, Gina-Lisa Lohfink und Jennifer bei "Adam sucht Eva"

