Der Mallorca-Star Ikke Hüftgold zeigt sich von seiner nachdenklichen Seite! Normalerweise kennt man den Mallorca-Star auf der Bühne, wo er mit Hits wie "Dicke Titten, Kartoffelsalat" für ordentlich Stimmung sorgt. Der Schlagersänger ist spätestens seit 2014 ein sehr gefragter Künstler und hat sich seitdem nur selten mal eine Auszeit gegönnt. Im Promiflash-Interview wirft Ikke nun ein Licht auf die Schattenseiten seines Erfolges: An der Tatsache, dass er so wenig Zeit für seine Familie hatte, zerbrach sogar seine Ehe!

Hält sich der Schlagerbarde sonst eher bedeckt, wenn es um sein Privatleben geht, zeigte er sich Promiflash gegenüber ungewohnt vertraulich. "Wenn du 200 Auftritte im Jahr hast und selten bei deiner Familie bist – klar, meine Ehe ist damals auch dadurch in die Brüche gegangen, meine Kinder habe ich wenig gesehen", verriet er beim zehnjährigen Jubiläum der Olivia Jones Bar in Hamburg. In seiner Heimat Limburg sehe er seine Kinder zwar häufig unter der Woche – am Wochenende sei es jedoch schwierig. Das wolle der Ballermann-Interpret aber bald ändern: "Ich überlege, jetzt ein bisschen kürzerzutreten."

Aber nicht nur familiäre Verpflichtungen bewegten Ikke zu dieser Entscheidung. Auf die aktuell kritische Verfassung seines Kollegen Jens Büchner (✝49) angesprochen, gab er zu verstehen, dass das Musikbusiness auf der spanischen Ferieninsel an die geistige und körperliche Substanz gehe: "Keine Ahnung, was bei ihm genau los ist, aber der Wahnsinn treibt uns natürlich auch gesundheitlich immer wieder an die Grenzen. Ich habe deshalb auch meine Ernährung umgestellt, ich bin Vegetarier geworden." Mittlerweile ist Jens am Samstagabend im Kreise seiner Familie verstorben.

