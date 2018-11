Ein halbes Jahr schweben sie nun schon im Eheglück: Am 19. Mai 2018 gab Prinz Harry (34) seiner Meghan (37) auf Schloss Windsor das Jawort. Seitdem reiht sich ein Highlight-Moment in diesem jungen Liebesbündnis an das nächste. Promiflash blickt mit euch auf die fünf schönsten Augenblicke in Harry und Meghans Ehe – von dem verliebten Händchenhalten, über die erste große Reise bis hin zum sehnsüchtig erwarteten Nachwuchs.

