Dieser süße Dackel krallte sich seinen ersten Preis! Seit 2013 begeistert Crusoe the Celebrity Dachshund auf Instagram seine Follower. Der Grund: Von seinen Besitzern wird der Vierbeiner immer wieder in ultrasüße Kostüme gesteckt. Den einen Tag ist Crusoe, benannt nach der Romanfigur Robinson Crusoe, als Imker, den anderen Tag als Sherlock Holmes unterwegs. Genau diese witzigen Aufnahmen sind es jetzt, die der Fellnase ihren ersten Preis bescheren. Bei den People's Choice Awards wurde der kleine Dackel als "Animal Star of 2018" ausgezeichnet!

Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de