War die Beziehung von Nadine Klein (33) und Alexander Hindersmann (30) zum Scheitern verurteilt? Davon war zumindest Alex' Konkurrent Maxim Sachraj (29) immer überzeugt. Der Die Bachelorette-Teilnehmer bezweifelte nämlich stark, dass aus dem mittlerweile getrennten Kuppelshow-Paar etwas Dauerhaftes hätte werden können. "Ehrlich gesagt, für mich persönlich war es (die Trennung) keine große Überraschung. Ich habe von Anfang an gesagt: 'Das wird maximal drei Monate halten und das wird von Nadines Seite beendet'", erklärte das Male-Model Promiflash beim Bunte New Faces Award in der Kategorie Style 2018.

Instagram / maxim_sachraj; Splash News Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de