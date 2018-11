Riccardo Simonetti weiß ganz genau, wie lange Bonnie Strange (32) schon von DIESEM Erfolg geträumt hat! Das Model schaffte es vor Kurzem auf das Cover der deutschen Ausgabe des Playboy-Magazins. Als der Influencer das hörte, wurden gleich Erinnerungen an ein früheres Gespräch mit seiner BFF geweckt: "Ich weiß noch genau, vor Jahren saßen wir mal bei ihr im Keller und da haben wir über mögliche Shootings gesprochen. Da meinte sie: Nee, das einzige Cover, was sie sich aufhängen würde, wäre der Playboy", verriet der Mode-Blogger Promiflash beim Bunte New Faces Award Style 2018.

