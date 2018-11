Schon seit ein paar Tagen stand es denkbar schlecht um die Gesundheit von Jens Büchner (✝49). Am Samstag dann plötzlich die Schocknachricht: Der Kult-Auswanderer ist tot! Seine Agentur richtete sich noch am selben Abend auf Facebook an die Fans des Goodbye Deutschland-Stars: "Mit großem Bestürzen teilen wir mit, dass Jens Büchner nach kurzem, aber schwerem Kampf am Samstagabend friedlich eingeschlafen ist."

