Pietro Lombardi (26) kann es noch immer kaum glauben: "Señorita", der Song, den er mit dem Rapper Kay One (34) aufgenommen hatte, geht momentan in Asien voll durch die Decke. Die K-Pop-Band VAV hat das Lied ins Koreanische übersetzt – die Coverversion haben mittlerweile schon über 17 Millionen User angeklickt. Nicht mehr nur hierzulande haben also Musikliebhaber den sommerlichen Hit im Ohr. Promiflash hat bei der McDonald's Benefiz Gala beim künftigen DSDS-Juroren nachgefragt, was er von dem unglaublichen Zuspruch aus Fernost hält: "'Señorita' ist jetzt weltweit bekannt! Mit Asien haben wir da einen guten Schuss bekommen, pusht den Song und es ist für uns eine Riesen-Ehre, dass der Song jetzt in Asien stattfindet!"

P.Hoffmann/WENN.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de