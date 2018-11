Ist Evelyn Burdecki (30) schon wieder auf der Jagd nach dem Mann ihrer Träume? Erst vor wenigen Monaten sorgte die Blondine für große Schlagzeilen: Weil ihr Bachelor in Paradise-Lover Domenico De Cicco ein Baby mit einer anderen Frau bekam, trennte sich die Reality-TV-Beauty von dem Italiener. Seitdem ist die ehemalige Rosenanwärterin Single – doch will Evelyn sich derzeit überhaupt neu verlieben? "Natürlich, wenn du halt im Alltag bist, triffst du natürlich hin und wieder mal auf einen süßen Mann. Und natürlich flirtest du ab und zu, aber ich sag mal so, ich bin noch nicht bereit!", erklärte sie im Promiflash-Interview.

