Alles aus und vorbei bei Sebastian Kögl und Jessica Fiorini. In der TV-Kuppelshow Love Island fanden die beiden vor wenigen Monaten zusammen – dem Alltag konnte ihre Liebe allerdings nicht standhalten. Vor wenigen Tagen gaben der Muskelprotz und die Blondine überraschend ihr Liebes-Aus bekannt. Statt bissiger Kommentare haben sie allerdings nur liebevolle Worte füreinander übrig. "Für die gemeinsame Zeit, Erfahrung und die schönen Momente mit dir möchte ich mich bedanken", richtete sich Jessi in einem Instagram-Post direkt an ihren Ex.

