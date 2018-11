Beatrice Egli (30) zeigte sich jetzt sexy wie nie! Seit dem 28. Oktober ist die DSDS-Gewinnerin von 2013 mit ihrem neuen Album "Wohlfühlgarantie" auf großer Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz – am Samstag trat die "Herz an"-Interpretin nun auch in Trier auf und für diesen Anlass probierte sie einen ganz neuen Look aus: Beatrice präsentierte sich in einem heißen Lederoutfit!

Via Facebook teilte die Schlagersängerin den Style schon vorab mit ihren Fans. Auf dem Foto posiert die aufgestylte Musikerin gemeinsam mit der Designerin, die das scharfe Outfit kreiert hat: Der hautenge Anzug aus schwarzem und roten Leder schmiegt sich perfekt an Beatrices Kurven und gibt einen tiefen Einblick in ihr Mega-Dekolleté. Die Beine der Blondine werden seitlich mit hotten Netz-Cutouts betont – ein ziemlich ungewohnter Anblick für die Fans der Beauty, die sonst eher auf den Girly-Look setzt!

Ihre Follower sind geteilter Meinung über die Style-Überraschung. Während zwei User der 30-Jährigen versichern: "Wow, das steht dir unglaublich gut, Respekt" und "Superheiß Beatrice, sei stolz auf deine Kurven", sind andere der Meinung, dass der Einteiler etwas zu gewagt ist: "Deine Figur ist zwar der Hammer, aber so etwas kannst du doch nicht tragen" und "Das passt echt gar nicht zu dir", kommentieren zwei weitere Nutzer das Bild. Was sagt ihr zu der Leder-Kombi? Stimmt ab!

Brian Dowling/Getty Images for Lena Hoschek DSDS-Gewinnerin Beatrice Egli

Instagram / beatrice_egli_offiziell Musikerin Beatrice Egli, Juni 2018

Mohssen Assanimoghaddam/Getty Images Schlagersängerin Beatrice Egli

