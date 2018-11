Bei den Geissens wird es niemals langweilig! Die Jetset-Kids Shania (14) und Davina Geiss (15) kommen trotz ihres jungen Altes bekanntlich in den Genuss von jeder Menge Freiheit und Möglichkeiten – aber nicht nur sie: Auch bei ihren Eltern Robert (54) und Carmen Geiss (53) geht es alles andere gewöhnlich zu. Die Dame des Hauses hat zum Beispiel ein Faible für sexy Styling und produziert obendrein Musikvideos. Gott sei Dank finden ihre Töchter das nicht nur in Ordnung, sondern sogar richtig cool! "Sie sind eigentlich stolz auf ihre Eltern und das, was wir machen und unterstützen uns auch dabei", freut sich Carmen im Interview mit Promiflash.

