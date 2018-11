So heiß ging es im Promi Big Brother-Haus tatsächlich her! Im Sommer sorgte Nackt-YouTuberin Katja Krasavice (22) mit ihren Masturbations-Einlagen für einen ziemlichen Skandal in der Container-Show. In Wirklichkeit sollen in dem TV-Knast aber noch viel krassere Sachen passiert sein, die einfach nie ausgestrahlt wurden. Im Promiflash-Interview verrät Katja, was tatsächlich abging: "Chethrin hat so auf Doggy-Style ihren Arsch rausgestreckt und ich hab so meinen Kopf zwischen ihren Arsch und so gemacht. Die so: 'Oh mein Gott, du hast richtig reingepustet.'”

