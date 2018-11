Na, bei diesem Anblick schlägt das Herz von Bauer Matthias mit Sicherheit höher! Momentan sucht der Landwirt in dem Kult-Kuppelformat Bauer sucht Frau nach einer Partnerin. Aussichtsreiche Anwärterin auf das Herz des schüchternen Viehzüchters ist Tennis-Profi Tayisiya Morderger (21). Die Sportlerin sorgt aber nicht nur bei ihrem Bauern für einen erhöhten Pulsschlag, sondern brachte mit ihren knappen Outfits auch die Netzgemeinde schon des Öfteren in Wallung. Nun zeigte sich die Blondine wieder mal ziemlich sexy und erntete dafür massenhaft Komplimente – vor allem von ihren männlichen Fans.

Auf ihrem Instagram-Account postete Tayisiya am Sonntag ein Foto von sich bei einem Theaterbesuch in der Ukraine. In kurzem Lederrock und dekolletiertem Pulli strahlt sie in die Kamera. Ihre Follower sind ganz begeistert von dem Schnappschuss und lassen die 21-Jährige das auch wissen: "Echt sexy", "sehr elegant und hübsch" oder "Für mich bist du die schönste, süßeste, bildhübscheste Traumfrau", kommentierten sie. Da scheint Matthias ja mächtig Konkurrenz zu bekommen!

Viele "Bauer sucht Frau"-Fans sind sich aber ohnehin sicher, dass die Dortmunderin kein ernsthaftes Interesse an Matthias hat und ihn schon bald abservieren wird. Dass der Zwilling momentan mit seiner Schwester Yana in der Ukraine urlaubt, ist für viele User im Netz ein eindeutiges Indiz für das Liebes-Aus bei den beiden Turteltauben.

