Pop-Gigant Dieter Bohlen (64) ist so richtig in Plauderlaune! Seit mittlerweile mehr als zwölf Jahren ist das ehemalige Modern Talking-Mitglied schon mit seiner Carina zusammen. Das Paar hatte sich 2006 in einer Diskothek auf Mallorca kennen- und lieben gelernt. Ihr Glück krönten die verliebten Turteltäubchen mit ihren gemeinsamen Kindern Amelie und Maximilian. Doch wie sieht es mit der Leidenschaft aus – ist sie nach all den Jahren noch lebendig? Jetzt verriet der DSDS-Juror, wie sich der Sex über die Jahre hinweg verändert hat!

Im Gespräch mit RTL Exclusiv sprach der 64-Jährige offen über die Beziehung mit seiner Liebsten und verriet, dass der Sex mit den Jahren immer besser geworden sei. „Am Anfang war alles neu. Jetzt ist alles tiefer. Man kann besser zwischen den Worten lesen, was der andere so meint. Ist emphatischer drauf", erzählte Dieter. Ohnehin sei der gemeinsame Alltag von inniger Harmonie und einer klaren Rollenverteilung geprägt. Carina kümmere sich um den Nachwuchs und Dieter um alles andere, was ansteht.

Ob in naher Zukunft weitere Kinder geplant seien, ließ das Paar unbeantwortet – möglich sei schließlich alles. "Ich kann mir in meinem Leben alles vorstellen. Ich würde nicht sagen, dass die Familiengestaltung abgeschlossen ist", verriet Dieter.

ActionPress / Francesco Gulotta Carina Walz und Dieter Bohlen in Österreich

Anzeige

ActionPress / Mandoga Media / face to face Dieter Bohlen und Carina Walz beim Soccx Store Opening in Rust

Anzeige

Hannes Magerstaedt/GettyImages Carina Walz und Dieter Bohlen auf dem Weihnachtsmarkt von Gut Aiderbichl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de