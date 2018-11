Jens Büchners (✝49) plötzlicher Tod erschüttert die Promis! Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Goodbye Deutschland-Star schwer krank war: Bei ihm wurde Lungenkrebs diagnostiziert. Am Samstag verlor der Kultauswanderer schließlich den Kampf um sein Leben. Die prominenten Weggefährten des Mallorca-Stars trauern um den Publikumsliebling. "Bei Jens finde ich es ganz erschreckend. Jemand, der wirklich auch gut gelaunt durchs Leben ging und der schon so viel Mist erlebt hat, der sich aber immer wieder hochgerappelt hat", erinnert sich beispielsweise Schlagerkollege Julian David (28) im Promiflash-Interview an den Sänger.

ActionPress Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de