Jens Büchner hatte eigentlich noch so viel vor. Am späten Samstagabend verstarb der Wahl-Mallorquiner an Lungenkrebs – im Alter von nur 49 Jahren. Dabei hatte er im vergangenen Jahr noch große Träume: Jens wünschte sich weiteren Nachwuchs mit seiner Ehefrau Daniela (40). In einer Folge von Goodbye Deutschland hatte der Kultauswanderer ausgeplaudert: "Vielleicht machen wir ja noch ein, zwei Kinder."

