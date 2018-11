In wenigen Wochen dürfte es so weit sein: Paola Maria (25) und Sascha Koslowski bekommen ihr erstes gemeinsames Kind. Weil die Geburt quasi schon vor der Tür steht, will das Paar natürlich bestens vorbereitet sein. Als Paolas Ehemann jedoch beim Frauenarzt von einer ganz bestimmten Tradition erfahren hat, bekam er es mit der Angst zu tun: "Hab ich schon erzählt, dass ich das vorletzte Mal beim Frauenarzt den Raum verlassen musste? Weil mir bestimmte Themen zu viel waren. Wie zum Beispiel: Bauchnabelschnur durchschneiden", verriet er in einem neuen YouTube-Video.

