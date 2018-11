Kehrt Daniela Büchner (40) ihrer Wahlheimat Mallorca nun den Rücken? Am Samstag musste die Blondine für immer Abschied von ihrer großen Liebe nehmen. Ihr Ehemann und Goodbye Deutschland-Star Jens (✝49) ist an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung gestorben und hinterlässt neben seiner Frau insgesamt acht Kinder – darunter die zweijährigen Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani. Die Freunde und Kollegen des Paares sind sich, so kurz nach Jens' Tod, unsicher: Wird Daniela mit den Twins zurück nach Deutschland ziehen? Gina-Lisa Lohfink (32) jedenfalls könnte es verstehen. "Was soll sie noch auf Mallorca, da erinnert sie alles an Jens", gab die Blondine nun im RTL-Interview zu bedenken.

