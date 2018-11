Bis zuletzt stand ihm seine Familie zur Seite. Am vergangenen Samstag verstarb Goodbye Deutschland-Star Jens Büchner (✝49) im Kreise seiner Liebsten an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung. Bis zum letzten Atemzug klammerte sich der Familienvater an seine größte Stütze: seine Frau Daniela (40). Und die ließ Jens kurz vor seinem Tod noch einmal wissen, was sie ihm bedeutet. "Jens’ letzte Worte an mich waren, dass er mich liebt und glücklich war", verriet die 40-Jährige nun im Bild-Interview.

