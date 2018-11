Ein Gentleman genießt und schweigt: Ein Sprichwort, von dem Asia Argentos (43) neuer Freund Fabrizio Corona (44) offenbar noch nie etwas gehört hat. Denn zumindest mit dem Schweigen scheint sich der italienische Paparazzo, der schon wegen der Erpressung mehrerer Prominenter im Gefängnis saß, schwer zu tun. Denn jetzt plauderte er in aller Öffentlichkeit ziemlich intime Details aus seinem und Asias Sexleben aus.

Zu den heißen Enthüllungen kam es in der italienischen Talkshow "Verissimo", wie hollywoodlife berichtet. Hier erzählte der Skandal-Fotograf freimütig von dem zweiten Date mit der 43-jährigen Schauspielerin, bei dem er ihr sehr nahegekommen sei. "Wir haben stundenlang geredet. Dann bin ich aufgestanden, habe ihren Kopf in meine Hände genommen, und wir haben uns geküsst", so Fabrizio. Doch damit nicht genug. Denn die besonders pikanten Details sparte sich der Italiener für den Schluss auf: "Dann habe ich sie auf den Tisch gelegt und wir hatten wunderbaren Sex, eine ganze Stunde lang."

Asia und Fabrizio sind noch nicht lange ein Paar. Es ist die erste öffentliche Beziehung der Schauspielerin, seitdem sich ihr damaliger Freund, TV-Koch Anthony Bourdain (✝61), im Juni das Leben genommen hatte.

Getty Images Fabrizio Corona, 2013

Getty Images Fabrizio Corona bei einer Gerichtsverhandlung im November 2008

Adriana M. Barraza/WENN.com Asia Argento und Anthony Bourdain in Los Angeles 2017

