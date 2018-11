Noch mehr Partnerwechsel bei Bauer sucht Frau? In der diesjährigen Staffel sind die Landwirte offenbar so gar nicht entscheidungsfreudig. Sowohl Bauer Niels, als auch Bauer Andreas bereuen ihre ursprüngliche Damenwahl schnell – und tauschen die Kandidatinnen einfach mal nach Lust und Laune aus. Jetzt verriet Moderatorin Inka Bause (49) aber: Das war noch längst nicht alles. "Dranbleiben lohnt sich, denn es wird noch ein Bäumchen-Wechsel-Dich geben, was mich selber so überrascht hat”, erklärte sie im T-Online-Interview.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de